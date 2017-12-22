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Милиция выяснила, отчего умер студент-первокурсник в Гродно
22.12.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 22 дек — Sputnik, Инна Гришук. Правоохранители рассказали, почему внезапно умер студент первого курса Гродненского университета имени Янки Купалы. 17-летнего парня нашли мертвым на съемной квартире утром 21 декабря.
© Фото: ГАИ Гродно
Умерший юноша является студентом первого курса факультета инновационных технологий машиностроения. Он родом из Слонима. В Гродно проживал на съемной квартире по улице Лиможа вместе с другом.
Известно, что вечером он чувствовал себя хорошо и отправился спать, а утром друг обнаружил парня мертвым и вызвал милицию.
Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров, покойный молодой человек характеризовался положительно.
"В настоящий момент какие-либо криминальные версии, касающиеся смерти студента, сотрудниками милиции не отрабатываются. Предварительно, парень умер от острой коронарной недостаточности", — отметил Белозеров.
ОВД выражают соболезнования родным и близким покойного.
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В смерти студенте первого курса ГрГУ имени Янки Купалы милиция не нашла криминального следа.
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