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Милиция выяснила, отчего умер студент-первокурсник в Гродно

22.12.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 22 дек — Sputnik, Инна Гришук. Правоохранители рассказали, почему внезапно умер студент первого курса Гродненского университета имени Янки Купалы. 17-летнего парня нашли мертвым на съемной квартире утром 21 декабря.

Милиция выяснила, отчего умер студент-первокурсник в Гродно
© Фото: ГАИ Гродно
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Умерший юноша является студентом первого курса факультета инновационных технологий машиностроения. Он родом из Слонима. В Гродно проживал на съемной квартире по улице Лиможа вместе с другом.

Известно, что вечером он чувствовал себя хорошо и отправился спать, а утром друг обнаружил парня мертвым и вызвал милицию.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров, покойный молодой человек характеризовался положительно.

"В настоящий момент какие-либо криминальные версии, касающиеся смерти студента, сотрудниками милиции не отрабатываются. Предварительно, парень умер от острой коронарной недостаточности", — отметил Белозеров.

ОВД выражают соболезнования родным и близким покойного.

 
Теги: Гродно
 
 
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В смерти студенте первого курса ГрГУ имени Янки Купалы милиция не нашла криминального следа.

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