Милиция выяснила, отчего умер студент-первокурсник в Гродно

ГРОДНО, 22 дек — Sputnik, Инна Гришук. Правоохранители рассказали, почему внезапно умер студент первого курса Гродненского университета имени Янки Купалы. 17-летнего парня нашли мертвым на съемной квартире утром 21 декабря.

Умерший юноша является студентом первого курса факультета инновационных технологий машиностроения. Он родом из Слонима. В Гродно проживал на съемной квартире по улице Лиможа вместе с другом.

Известно, что вечером он чувствовал себя хорошо и отправился спать, а утром друг обнаружил парня мертвым и вызвал милицию.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров, покойный молодой человек характеризовался положительно.

"В настоящий момент какие-либо криминальные версии, касающиеся смерти студента, сотрудниками милиции не отрабатываются. Предварительно, парень умер от острой коронарной недостаточности", — отметил Белозеров.

ОВД выражают соболезнования родным и близким покойного.