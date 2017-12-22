Двое пьяных минчан с разницей в два дня попали в ДТП на чужих авто

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Сотрудники ГАИ с разницей в два дня задержали двоих жителей Минска, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили ДТП на чужих автомобилях, доверенных им для ремонта, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Первым был задержан 25-летний мужчина, который после ссоры с супругой выпил и решил прокатиться на переданном ему для выполнения ремонтных работ "Фольксваген Пассат". Водитель не справился с управлением и попал в аварию. Аналогичная ситуация произошла и с другим задержанным.



© Фото: МЧС Беларуси Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице

"Спустя два дня 35-летний житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись ключами, угнал переданную ему для ремонта Mazda 323. При этом также не справился с управлением и совершил ДТП", — рассказали в милиции.

По словам начальника криминальной милиции Центрального РУВД Минска полковника милиции Павла Кудравца, в отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК Беларуси ("Угон транспортного средства или маломерного водного судна"). Наказанием горе-водителям может послужить ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, выяснилось, что старший нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В отношении него также было возбуждено уголовное дело по ст. 317-1 УК Беларуси (" Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки"). На мужчин также были составлены административные протоколы за несоблюдение ПДД.