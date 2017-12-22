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Минчанина, бросавшего петарды в прохожих, наказали штрафом в Br460

22.12.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска в пятницу признал виновным 18-летнего студента, который бросал в прохожих петарды, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Минчанина, бросавшего петарды в прохожих, наказали штрафом в Br460
CC BY-SA 2.0 / Adam / Misdemeanor
Молодежь в Минске развлекалась, бросая из машины в людей петарды

В Twitter 17 декабря было опубликовано видео, герои которого ехали в машине и на ходу бросали петарды в людей, ожидавших общественный транспорт. После этого милицией была назначена проверка. Выяснилось, что "забаву" организовал 18-летний студент столичного вуза.

Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства (ст. 17.1 КоАП Беларуси) и назначил наказание в виде 460 рублей штрафа. Стоит отметить, что изначально речь шла о том, чтобы привлечь виновника даже к уголовной ответственности.

Как рассказал обвиняемый сотрудникам милиции, петарды купил на Новый год, а бросать их в людей решил ради забавы. Информации о пострадавших нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее молодой человек устроил с друзьями забаву: ехал на машине и выбрасывал на ходу зажженные петарды.

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