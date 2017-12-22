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Минчанина, бросавшего петарды в прохожих, наказали штрафом в Br460
22.12.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска в пятницу признал виновным 18-летнего студента, который бросал в прохожих петарды, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.
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Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства (ст. 17.1 КоАП Беларуси) и назначил наказание в виде 460 рублей штрафа. Стоит отметить, что изначально речь шла о том, чтобы привлечь виновника даже к уголовной ответственности.
Как рассказал обвиняемый сотрудникам милиции, петарды купил на Новый год, а бросать их в людей решил ради забавы. Информации о пострадавших нет.
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Ранее молодой человек устроил с друзьями забаву: ехал на машине и выбрасывал на ходу зажженные петарды.
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