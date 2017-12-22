Минчанина, бросавшего петарды в прохожих, наказали штрафом в Br460

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска в пятницу признал виновным 18-летнего студента, который бросал в прохожих петарды, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

В Twitter 17 декабря было опубликовано видео , герои которого ехали в машине и на ходу бросали петарды в людей, ожидавших общественный транспорт. После этого милицией была назначена проверка. Выяснилось, что "забаву" организовал 18-летний студент столичного вуза.

Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства (ст. 17.1 КоАП Беларуси) и назначил наказание в виде 460 рублей штрафа. Стоит отметить, что изначально речь шла о том, чтобы привлечь виновника даже к уголовной ответственности.

Как рассказал обвиняемый сотрудникам милиции, петарды купил на Новый год, а бросать их в людей решил ради забавы. Информации о пострадавших нет.