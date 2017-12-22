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В Гродно выясняют причины смерти упавшей с 10 этажа девочки

22.12.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 22 дек – Sputnik, Инна Гришук. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти несовершеннолетней девочки в Гродно.

В Гродно выясняют причины смерти упавшей с 10 этажа девочки
CC BY 2.0 / Alexej Mazurkiewicz
Милиция выяснила, отчего умер студент-первокурсник в Гродно

Как стало известно Sputnik, умерла девочка-подросток, которая упала с десятого этажа. В милиции подтвердили факт суицида.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, по данному факту проводится проверка.

"Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причин смерти назначена экспертиза. Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия", — отметил собеседник Sputnik.

По имеющейся информации, девочке было 15 лет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Трагедия с подростком произошла в одном из районов Гродно вечером 21 декабря.

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