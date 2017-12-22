МИНСК, 22 дек – Sputnik. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в результате ЧП в аэропорту в Киеве повреждений не получил, говорится в сообщении международного аэропорта "Борисполь".



© Sputnik / Виктор Толочко "Белавиа" отправила в Киев за пассажирами резервный борт

В пятницу в 10:00 белорусский лайнер рейса B2 843 во время руления съехал с взлетно-посадочной полосы в снег

"Самолет не получил никаких повреждений, никто не пострадал. Пассажиры замены воздушного судна", – сообщили в аэропорту.

Там также уточнили, что детали произошедшего аэропорт уточнит позже.

Как ранее сообщал Sputnik, за пассажирами выехавшего за пределы ВПП самолета в Киев был отправлен лайнер.

Белавиа: никакого ЧП на взлетно-посадочной полосе в Киеве не было>>