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Лобовое ДТП под Минском: пострадали 3 человека

22.12.2017 16:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Три человека получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на заснеженной трассе под Минском, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Лобовое ДТП под Минском: пострадали 3 человека
пресс-служба МЧС
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Авария произошла в пятницу 22 декабря около 08:50 на 39-м километре автодороги Минск – Слуцк – Микашевичи.

"Водитель на автомобиле Opel не справился с управлением, допустил занос на проезжей части дороги, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan", – сказала Сильченко.

По ее словам, в результате ДТП водители и пассажир автомобиля Opel получили травмы, несмотря на то что были пристегнуты ремнями безопасности.

Сильченко уточнила, что на машинах были установлены зимние шины.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 216
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.

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