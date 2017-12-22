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Лобовое ДТП под Минском: пострадали 3 человека
22.12.2017 16:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Три человека получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на заснеженной трассе под Минском, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
пресс-служба МЧС
Авария произошла в пятницу 22 декабря около 08:50 на 39-м километре автодороги Минск – Слуцк – Микашевичи.
"Водитель на автомобиле Opel не справился с управлением, допустил занос на проезжей части дороги, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan", – сказала Сильченко.
По ее словам, в результате ДТП водители и пассажир автомобиля Opel получили травмы, несмотря на то что были пристегнуты ремнями безопасности.
Сильченко уточнила, что на машинах были установлены зимние шины.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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