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В Витебске засыпало землей двух рабочих, один из них погиб

22.12.2017 17:03 — ЧП | Tut.by  
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Несчастный случай произошел днем 22 декабря на стройплощадке напротив дома № 18 на улице Чапаева, сообщили TUT.BY в областном УМЧС.

Рабочие прокладывали коммуникации к строящемуся многоэтажному дому. Один из них, 31-летний мужчина, оказался в земле по пояс, его достали спасатели с помощью веревки. Он получил ушиб ног.

На 59-летнего рабочего обрушился огромный пласт земли, спасатели доставали его с глубины 2,5−3 метра. Когда мужчину откопали, он был уже мертв.

На месте трагедии работают следователи и специалисты департамента госинспекции труда.

 
 
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Несчастный случай произошел напротив дома № 18 на улице Чапаева.

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