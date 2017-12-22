В Витебске засыпало землей двух рабочих, один из них погиб

Несчастный случай произошел днем 22 декабря на стройплощадке напротив дома № 18 на улице Чапаева, сообщили TUT.BY в областном УМЧС.

Рабочие прокладывали коммуникации к строящемуся многоэтажному дому. Один из них, 31-летний мужчина, оказался в земле по пояс, его достали спасатели с помощью веревки. Он получил ушиб ног.

На 59-летнего рабочего обрушился огромный пласт земли, спасатели доставали его с глубины 2,5−3 метра. Когда мужчину откопали, он был уже мертв.

На месте трагедии работают следователи и специалисты департамента госинспекции труда.