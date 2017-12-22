Гуляй на все: колхоз-должник купил Land Cruiser за $23 тыс.

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Директора одного из проблемных сельхозпредприятий Житковичского района оштрафовали за приобретение для хозяйства дорогого внедорожника, сообщила газета " СБ. Беларусь сегодня " со ссылкой на Департамент финансовых расследований КГК по Гомельской области.



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Сотрудники КГК обратили внимание на новое приобретение СПК из-за финансового положения предприятия.

По данным департамента, СПК, которое являлось частично нелатежеспособным, имело просроченную задолженность перед банками, платежам за энергоресурсы, тем не менее нашло более 57 тысяч рублей на Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска.

При этом у колхоза уже был такой же автомобиль, но старше – 2008 года выпуска.

Сообщается, что за нерациональное использование средств и нарушение порядка приобретения служебных легковых авто глава предприятия получил штраф в размере 13,8 тысячи рублей.