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Россиянин погиб, спрыгнув со второго этажа ж/д вокзала в Гомеле
Гражданин России погиб, спрыгнув со второго этажа железнодорожного вокзала в областном центре,
Инцидент произошел вечером. По словам очевидцев, мужчина некоторое время непрерывно передвигался по вокзалу из одного конца в другой. Затем поднялся на второй этаж, встал на перила и неожиданно рухнул вниз. Спустя несколько часов он скончался в больнице от полученных тяжелых травм.
Известно, что 42-летний россиянин проживал в Гомельском районе с местной жительницей. Периодически выезжал на заработки. По словам женщины, ранее погибший употреблял наркотики, в последнее время сильно злоупотреблял алкоголем. В России имел судимость.
Следствие проводит проверку.
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По словам очевидцев, мужчина некоторое время непрерывно передвигался по вокзалу из одного конца в другой. Затем поднялся на второй этаж, встал на перила и...
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