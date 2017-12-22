Наркоторговца из Беларуси задержали в Саратове во время выгула собаки

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Наркоторговца из Беларуси, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, во вторник задержали в Саратове, сообщили российские СМИ.



© Pixabay Распространителей особо опасного психотропа задержали в Минской области

Минчанина объявили в международный розыск в 2015 году, после того как он скрылся от следствия. Найти мужчину удалось в результате совместных оперативно-розыскных мероприятиях правоохранителей УВД Брестского облисполкома и главного управления МВД России по Саратовской области. Сообщается, что белоруса задержали в момент, когда он выгуливал собаку хозяйки квартиры в Саратове.

В четверг 33-летнего гражданина Беларуси заключили под стражу. Его поместили в экстрадиционный арест.

Белорус обвиняется в совершении особо тяжкого преступления по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).