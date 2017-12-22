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В Гродно 16-летняя девушка, предположительно, выпрыгнула из окна 10 этажа и разбилась
Все произошло вечером 20 декабря в микрорайоне Девятовка. По предварительной информации, 16-летняя девушка выпрыгнула с 10 этажа и разбилась, однако есть информация, что при осмотре на месте происшествия видимых признаков смерти на теле девочки не обнаружено. Тело девочки нашли около одного из домов микрорайна.
Сейчас по факту гибели подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Все произошло вечером 21 декабря в микрорайоне Девятовка. По предварительной информации, 16-летняя девушка выпрыгнула с 10 этажа и разбилась, однако есть информация,...
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Архив (ЧП)
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