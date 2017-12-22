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Россиянин прыгнул со второго этажа гомельского вокзала и погиб

22.12.2017 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Россиянин погиб после падения со второго этажа железнодорожного вокзала в Гомеле, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел 18 декабря вечером. Гражданин России, проживающий в Беларуси, забрался на перила лестницы второго этажа вокзала и упал вниз. От полученных тяжких травм скончался спустя несколько часов в больнице.

"По словам сожительницы, ранее ее друг употреблял наркотики, затем сменил их на пристрастие к алкоголю", — сказала Кривоногова.

Известно, что мужчине было 42 года. Последнее время жил в Гомельской области, ездил на заработки в РФ. В прошлом имел судимость, употреблял наркотики. В последнее время злоупотреблял алкогольными напитками.

СК по факту гибели россиянина проводит проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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От полученных травм мужчина скончался спустя несколько часов в местной больнице.

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