Россиянин прыгнул со второго этажа гомельского вокзала и погиб

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Россиянин погиб после падения со второго этажа железнодорожного вокзала в Гомеле, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел 18 декабря вечером. Гражданин России, проживающий в Беларуси, забрался на перила лестницы второго этажа вокзала и упал вниз. От полученных тяжких травм скончался спустя несколько часов в больнице.

"По словам сожительницы, ранее ее друг употреблял наркотики, затем сменил их на пристрастие к алкоголю", — сказала Кривоногова.

Известно, что мужчине было 42 года. Последнее время жил в Гомельской области, ездил на заработки в РФ. В прошлом имел судимость, употреблял наркотики. В последнее время злоупотреблял алкогольными напитками.

СК по факту гибели россиянина проводит проверку.