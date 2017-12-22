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Школьники проникли в заброшенный дом в Горецком районе, срезали все трубы и сдали на металлолом
Двоих школьников обвиняют в краже в Горецком районе. Подростки залезли в заброшенный дом, срезали трубы и сдали их на металлолом.
Преступление 14-летний житель Горецкого района и его 17-летний друг из Оршанского района совершили 1 ноября. Они залезли в дом в деревне Полна Горецкого района, срезали все чугунные радиаторные батареи и практически все металлические трубы. Все это парни сдали в ближайший заготовительный пункт, за что получили немалые деньги.
Позже выяснилось, что дом не был заброшенным. Владелец обнаружил пропажу и обратился в милицию.
Теперь школьникам может грозить совсем не детское наказание. Возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 16 лет, а за отдельные категории преступление — с 14 лет.
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Одному парню - 14 лет, второму - 17. Старший живет в Оршанском районе.
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Архив (ЧП)
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