Школьники проникли в заброшенный дом в Горецком районе, срезали все трубы и сдали на металлолом

Двоих школьников обвиняют в краже в Горецком районе. Подростки залезли в заброшенный дом, срезали трубы и сдали их на металлолом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Преступление 14-летний житель Горецкого района и его 17-летний друг из Оршанского района совершили 1 ноября. Они залезли в дом в деревне Полна Горецкого района, срезали все чугунные радиаторные батареи и практически все металлические трубы. Все это парни сдали в ближайший заготовительный пункт, за что получили немалые деньги.

Позже выяснилось, что дом не был заброшенным. Владелец обнаружил пропажу и обратился в милицию.

Теперь школьникам может грозить совсем не детское наказание. Возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 16 лет, а за отдельные категории преступление — с 14 лет.