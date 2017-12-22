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Подросток в Светлогорске "прокачал" онлайн-игру за бабушкины сбережения

22.12.2017 19:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 15-летнего жителя Светлогорска, который тайком от бабушки "прокачал" уровень в компьютерной игре, сообщила газета "Ранак" со ссылкой на следователя районного отдела СК Александра Хацулева.

Подросток в Светлогорске "прокачал" онлайн-игру за бабушкины сбережения
© Pixabay
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По информации СК, подросток, который живет с бабушкой, переписал реквизиты ее банковских карт, а затем привязал их к аккаунту в Google.

Пять месяцев он оплачивал приобретения в компьютерной игре, чтобы "поднять" свой уровень, потратив на все более 660 долларов США. Впоследствии бабушка обнаружила пропажу денег, но внук в краже не признался в краже, поэтому женщина обратилась в милицию.

"Сотрудниками РОВД был осмотрен Google-аккаунт подозреваемого, история покупок показала, с каких банковских карт была совершена оплата", – сообщил Хацулев.

По его словам в отношении подростка было возбуждено дело по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение средств с использованием компьютерной техники).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Бабушка обнаружила пропажу денег, но внук в краже не признался в краже, поэтому женщина обратилась в милицию.

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