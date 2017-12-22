Попытку вывоза урана из зоны отчуждения ЧАЭС пресекла полиция в Украине

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Украинские полицейские задержали двух мужчин, работников научного учреждения, которые собирались вывезти из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обогащенный уран, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции по Киевской области.



© Sputnik/ Михаил Фомичев Белорусский сталкер погиб на заброшенном объекте в Чернобыльской зоне

"Полиция предотвратила незаконный вывоз обогащенного урана из зоны ЧАЭС. Работники одного из научных учреждений ехали в направлении Киева на автомобиле и были остановлены полицией", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в салоне автомобиля правоохранители обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами.

По факту было возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Мужчинам в качестве наказания грозит до десяти лет лишения свободы.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Беларуси составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% территории страны).