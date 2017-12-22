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Полтонны "левой" водки и коньяка из РФ нашли милиционеры в Минске

22.12.2017 22:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили в Минске 500 литров нелегального алкоголя из России, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Полтонны "левой" водки и коньяка из РФ нашли милиционеры в Минске
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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О продаже подозрительного спиртного на улице Корвата в правоохранительные органы поступила оперативная информация.

"Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 46-летнего директора столичной компании, занимающейся грузоперевозками", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что минчанин продавал знакомым алкоголь, доставленный из России, – всего изъяли 76 пятилитровых канистр водки и 24 канистры коньяка. По данным столичной милиции, общая стоимость полтонны нелегального алкоголя составила 2000 рублей.

В отношении гражданина был составлен протокол, ему за незаконную предпринимательскую деятельность грозит штраф в размере 2300 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении гражданина был составлен протокол, ему за незаконную предпринимательскую деятельность грозит штраф в размере 2300 рублей.

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