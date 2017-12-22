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Поезд врезался в ограждение в Испании: пострадали более 40 человек
22.12.2017 20:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Пассажирский поезд попал в аварию в испанском городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид), передают местные СМИ.
© Sputnik/ Анастасия Петракова
По последним данным, в результате инцидента пострадали более 40 человек. Четыре из них находятся в тяжелом состоянии. У большинства – легкие травмы, в основном это гематомы.
Пригородный состав врезался в железнодорожное заграждение, которое установлено на станции в конце железнодорожных путей. К счастью, в момент столкновения скорость поезда была низкой.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.
По предварительной версии, причиной аварии могли стать проблемы в системе торможения поезда.
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Пригородный состав врезался в тупиковый упор, причиной аварии могли стать проблемы в системе торможения.
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