Поезд врезался в ограждение в Испании: пострадали более 40 человек

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Пассажирский поезд попал в аварию в испанском городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид), передают местные СМИ.



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По последним данным, в результате инцидента пострадали более 40 человек. Четыре из них находятся в тяжелом состоянии. У большинства – легкие травмы, в основном это гематомы.

Пригородный состав врезался в железнодорожное заграждение, которое установлено на станции в конце железнодорожных путей. К счастью, в момент столкновения скорость поезда была низкой.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать проблемы в системе торможения поезда.