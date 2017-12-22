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Двух рабочих засыпало землей в траншее в Витебске – один погиб

22.12.2017 20:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Рабочий, которого засыпало грунтом при рытье траншеи, погиб в Витебске, сообщили "Народные новости Витебска".

Двух рабочих засыпало землей в траншее в Витебске – один погиб
© Фото: МЧС Беларуси
Обвал грунта стал причиной гибели рабочего в Гродненском районе

Инцидент произошел днем в пятницу 22 декабря напротив дома №18, расположенного на улице Чапаева областного центра.

По информации ресурса, один из рабочих оказался под землей полностью, второго засыпало только по пояс.

По данным Витебского областного УМЧС, рабочие занимались прокладкой коммуникаций на площадке у строящегося здания. Одного из мужчин спасатели МЧС достали с помощью веревки, 31-летний рабочий отделался ушибами ног. Его 59-летний коллега, которого засыпало полностью, погиб.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Один из рабочих оказался под землей полностью, второго засыпало только по пояс.

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