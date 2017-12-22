МИНСК, 22 дек – Sputnik. Мошенница из эротического видеочата вымогала деньги у военнослужащего из Молодечно за то, чтобы компрометирующие его ролик не попал в интернет, сообщил ресурс " Край " со ссылкой на заместителя начальника Молодечненского районного отдела внутренних дел Юрия Кабакова.



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Житель Молодечно, военнослужащий, приехал домой в отпуск и познакомился в видеочате с девушкой, представившейся Миланой. Она продемонстрировала солдату грудь и потом попросила молодого человека показать, "что у него есть".

По словам Кабакова, солдат просьбу выполнил и на 40 секунд снял нижнее белье. Потом молодой человек получил от "Миланы" файл с записью его стриптиза. Девушка за нераспространение ролика потребовала у молодечненца 7500 российских рублей. Деньги она вымогала четыре дня и даже отправила видео некоторым его знакомым. После этого молодой человек обратился в милицию.

Сейчас Молодечненский РОВД передает материалы в райотдел СК для возбуждения дела по ч. 1 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси (вымогательство).

Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.