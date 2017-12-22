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Показал "все, что есть": солдат из Молодечно попал в неловкую ситуацию
22.12.2017 19:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Мошенница из эротического видеочата вымогала деньги у военнослужащего из Молодечно за то, чтобы компрометирующие его ролик не попал в интернет, сообщил ресурс "
© Sputnik/ Алексей Куденко
Житель Молодечно, военнослужащий, приехал домой в отпуск и познакомился в видеочате с девушкой, представившейся Миланой. Она продемонстрировала солдату грудь и потом попросила молодого человека показать, "что у него есть".
По словам Кабакова, солдат просьбу выполнил и на 40 секунд снял нижнее белье. Потом молодой человек получил от "Миланы" файл с записью его стриптиза. Девушка за нераспространение ролика потребовала у молодечненца 7500 российских рублей. Деньги она вымогала четыре дня и даже отправила видео некоторым его знакомым. После этого молодой человек обратился в милицию.
Сейчас Молодечненский РОВД передает материалы в райотдел СК для возбуждения дела по ч. 1 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси (вымогательство).
Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
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Житель райцентра после общения в эротическом видеочате стал жертвой мошенницы.
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