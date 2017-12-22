Наводнение на Филиппинах: известно о 90 погибших, количество жертв растет

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах, сообщает агентство Синьхуа. Еще несколько десятков человек пропали без вести.

Причиной массовых наводнений и оползней стал мощный шторм. Его действие ощутили на себе более 270 тысяч человек.

На пострадавшей территории открыты 608 центров эвакуации, они могут разместить 44 тысячи человек.

Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.