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Наводнение на Филиппинах: известно о 90 погибших, количество жертв растет

23.12.2017 09:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах, сообщает агентство Синьхуа. Еще несколько десятков человек пропали без вести.

Причиной массовых наводнений и оползней стал мощный шторм. Его действие ощутили на себе более 270 тысяч человек.

На пострадавшей территории открыты 608 центров эвакуации, они могут разместить 44 тысячи человек.

Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате схода селя и наводнений на Филиппинах погибло около 90 человек, десятки пропали без вести.

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