Водитель Uber сбил человека на нерегулируемом переходе в Минске

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Воитель Uber сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе в Минске. Инцидент произошел около часа ночи на улице Ванеева.

"Водитель такси Uber 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo совершил наезд на пешехода мужчину 1960 года рождения переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (светофор был в желтом мигании)", — сообщили в городском ГАИ.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.