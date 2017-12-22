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Уснувший за рулем водитель грузовика съехал в кювет и погиб

23.12.2017 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Водитель грузовика погиб в результате ДТП в Минской области. Он уснул за рулем, съехал в кювет, где врезался в песчаную насыпь и стойку дорожного знака, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Уснувший за рулем водитель грузовика съехал в кювет и погиб
© Фото:
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Авария произошла в пятницу днем — около 12.20 на 282-м км автодороги граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи около деревни Пастовичи Стародорожского района.

За рулем автомобилем Mercedes-Benz Atego находился 44-летний житель Гродненской области.

"По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, наехал на песчаную насыпь и стойку дорожного знака. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте", — рассказали в областном ГАИ.

Всего за минувшие сутки на территории Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили травмы.

Авария, в которой пострадал третьеклассник, произошла в Логойске. В пятницу днем мальчик попал под колеса автомобиля Пежо-406, которым управлял местный житель. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик с диагнозом: "ушиб и кожные ссадины поясницы и подвздошной области слева", госпитализирован в Логойскую ЦРБ.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки на территории Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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