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ЧП в Индии: как минимум 30 человек погибли при падении автобуса в реку
23.12.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Не менее 30 человек погибли в результате падения автобуса в реку на севере Индии, передают индийские СМИ. Еще полтора десятка человек серьезно пострадали.
© Фото: ГАИ Минской области
По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не смог справиться с управление, в результате чего автобус упал с моста в реку.
"По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 получили серьезные ранения в результате падения автобуса в реку Банас в городе Савай-Мадхопур", — сообщило местное телевидение.
Пострадавших увезли в больницу. На месте продолжается спасательная операция.
Премьер-министр страны Нарендра Моди обратился к семьями погибших со словами соболезнования. В своем аккаунте в Twitter он написал, что встревожен поступающими с места аварии новостями.
"Мои мысли с семьями погибших. Руководство штата тщательно следит за ситуацией, проводит спасательные операции и предоставляет всю необходимую помощь пострадавшим", — написал он в Twitter.
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По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель автобуса превысил скорость и не сумел справиться с дорожной ситуацией.
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