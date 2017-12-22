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ЧП в Индии: как минимум 30 человек погибли при падении автобуса в реку

23.12.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Не менее 30 человек погибли в результате падения автобуса в реку на севере Индии, передают индийские СМИ.  Еще полтора десятка человек серьезно пострадали.

ЧП в Индии: как минимум 30 человек погибли при падении автобуса в реку
© Фото: ГАИ Минской области
Уснувший за рулем водитель грузовика съехал в кювет и погиб

По предварительным данным, водитель автобуса  превысил скорость и не смог справиться с управление, в результате чего автобус упал с моста в реку.

"По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 получили серьезные ранения в результате падения автобуса в реку Банас в городе Савай-Мадхопур", — сообщило местное телевидение.

Пострадавших увезли в больницу. На месте продолжается спасательная  операция.

Премьер-министр  страны Нарендра Моди обратился к семьями погибших со словами соболезнования.  В своем аккаунте в Twitter он написал, что встревожен поступающими с места аварии новостями.

"Мои мысли с семьями погибших. Руководство штата тщательно следит за ситуацией, проводит спасательные операции и предоставляет всю необходимую помощь пострадавшим", — написал он в Twitter.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель автобуса превысил скорость и не сумел справиться с дорожной ситуацией.

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