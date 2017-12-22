ЧП в Индии: как минимум 30 человек погибли при падении автобуса в реку

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Не менее 30 человек погибли в результате падения автобуса в реку на севере Индии, передают индийские СМИ. Еще полтора десятка человек серьезно пострадали.



© Фото: ГАИ Минской области Уснувший за рулем водитель грузовика съехал в кювет и погиб

По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не смог справиться с управление, в результате чего автобус упал с моста в реку.

"По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 получили серьезные ранения в результате падения автобуса в реку Банас в городе Савай-Мадхопур", — сообщило местное телевидение.

Пострадавших увезли в больницу. На месте продолжается спасательная операция.

Премьер-министр страны Нарендра Моди обратился к семьями погибших со словами соболезнования. В своем аккаунте в Twitter он написал, что встревожен поступающими с места аварии новостями.

"Мои мысли с семьями погибших. Руководство штата тщательно следит за ситуацией, проводит спасательные операции и предоставляет всю необходимую помощь пострадавшим", — написал он в Twitter.