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Мужчине, въехавшему в людей в Мельбурне, предъявлено обвинение

23.12.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Мужчине, который совершил наезд на пешеходов в Мельбурне, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает телеканал АВС.

Мужчине, въехавшему в людей в Мельбурне, предъявлено обвинение
© REUTERS/ Luis Ascui
Наезд в Мельбурне: водитель психически болен, у второго нашли ножи

Мотивы подозреваемого по-прежнему неясны. Следователи продолжают выяснять причины, которые побудили 32-летнего  выходца из Афганистана, направить внедорожник Suzuki  в толпу людей на перекрестке. В результате инцидента пострадали 19 человек, трое  из них находятся в критическом состоянии.

Следователи  пока не связывают этот инцидент с терроризмом, однако подтверждают, что водитель совершил  наезд намеренно.  Ранее полиция сообщала, что задержанный страдает психическим расстройством. Кроме водителя в четверг был задержан еще один мужчина, который снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. В сумке у второго задержанного полиция обнаружила несколько ножей.

Следующее заседание по делу назначено на среду.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы избегают говорить о том, что наезд был связан с терроризмом, но признают, что мужчина атаковал людей намеренно.

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