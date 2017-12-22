Мужчине, въехавшему в людей в Мельбурне, предъявлено обвинение

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Мужчине, который совершил наезд на пешеходов в Мельбурне, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает телеканал АВС.

Мотивы подозреваемого по-прежнему неясны. Следователи продолжают выяснять причины, которые побудили 32-летнего выходца из Афганистана, направить внедорожник Suzuki в толпу людей на перекрестке. В результате инцидента пострадали 19 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Следователи пока не связывают этот инцидент с терроризмом, однако подтверждают, что водитель совершил наезд намеренно. Ранее полиция сообщала, что задержанный страдает психическим расстройством. Кроме водителя в четверг был задержан еще один мужчина, который снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. В сумке у второго задержанного полиция обнаружила несколько ножей.

Следующее заседание по делу назначено на среду.