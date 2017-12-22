|
Мужчине, въехавшему в людей в Мельбурне, предъявлено обвинение
23.12.2017 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Мужчине, который совершил наезд на пешеходов в Мельбурне, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает телеканал АВС.
© REUTERS/ Luis Ascui
Мотивы подозреваемого по-прежнему неясны. Следователи продолжают выяснять причины, которые побудили 32-летнего выходца из Афганистана, направить внедорожник Suzuki в толпу людей на перекрестке. В результате инцидента пострадали 19 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.
Следователи пока не связывают этот инцидент с терроризмом, однако подтверждают, что водитель совершил наезд намеренно. Ранее полиция сообщала, что задержанный страдает психическим расстройством. Кроме водителя в четверг был задержан еще один мужчина, который снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. В сумке у второго задержанного полиция обнаружила несколько ножей.
Следующее заседание по делу назначено на среду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы избегают говорить о том, что наезд был связан с терроризмом, но признают, что мужчина атаковал людей намеренно.
|
Архив (ЧП)
Комментарии