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Рождественскую ярмарку эвакуировали в Германии

23.12.2017 15:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. В Германии в пятницу вечером был эвакуирован рождественский рынок в Бонне. Инцидент произошел на ярмарке в Бонне и был связан с обнаружением подозрительных посылок.

Рождественскую ярмарку эвакуировали в Германии
© REUTERS/ AXEL SCHMIDT
Рождественская ярмарка открылась в Берлине на месте теракта

Эвакуация произошла из-за информации об обнаружении подозрительных конвертов. Очевидцы сообщили в полицию, что видели, как неизвестный забросил в почтовый ящик несколько конвертов. Позже выяснилось, что в конвертах были наркотические средства.

Мужчина выглядел подозрительно, что и заставило бдительных граждан обратить на него внимание — на голову был надвинут капюшон, а на руках у него надеты резиновые перчатки.

После получения сигнала полиция начала эвакуацию посетителей рождественского рынка, возле которого находился почтовый ящик.

Год назад на рождественской ярмарке в Берлине произошел теракт — в толпу посетителей врезался грузовик, девять человек погибли, около 50 были ранены.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом для массовой эвакуации посетителей ярмарки стали конверты с подозрительным веществом.

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