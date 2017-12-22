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Рождественскую ярмарку эвакуировали в Германии
23.12.2017 15:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. В Германии в пятницу вечером был эвакуирован рождественский рынок в Бонне. Инцидент произошел на ярмарке в Бонне и был связан с обнаружением подозрительных посылок.
© REUTERS/ AXEL SCHMIDT
Эвакуация произошла из-за информации об обнаружении подозрительных конвертов. Очевидцы сообщили в полицию, что видели, как неизвестный забросил в почтовый ящик несколько конвертов. Позже выяснилось, что в конвертах были наркотические средства.
Мужчина выглядел подозрительно, что и заставило бдительных граждан обратить на него внимание — на голову был надвинут капюшон, а на руках у него надеты резиновые перчатки.
После получения сигнала полиция начала эвакуацию посетителей рождественского рынка, возле которого находился почтовый ящик.
Год назад
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Поводом для массовой эвакуации посетителей ярмарки стали конверты с подозрительным веществом.
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