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Смертельное ДТП на Ванеева: комментарий СК

23.12.2017 15:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Минувшей ночью в Минске, на перекрестке улицы Ванеева и Второго велосипедного переулка, под колесами автомобиля Volkswagen Polo погиб пешеход. Обстоятельства происшествия комментирует официальный представитель Следственного комитета по г. Минску Марина Дранькова.

Смертельное ДТП на Ванеева: комментарий СК
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе

"Пешеход пересекал проезжую часть слева направо относительно движения транспортного средства, от полученных телесных подтверждений он скончался на месте.

Следствие обращается к очевидцам с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 033 669 32 48, 8 017 389 54 49 либо 8 017 389 55 55", — сказала Дранькова.

Комментарий официального представителя УСК по г. Минску Марины Драньковой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что Volkswagen управлял водитель такси Uber>>

Погибший мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В момент смертельного наезда светофор находился в желтом мигании, сообщили Sputnik в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета по г. Минску Марина Дранькова комментирует обстоятельства смертельной аварии на улице Ванеева в столице.

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