ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покурили и уснули: трех человек спасли милиционеры на пожаре в Рогачеве

23.12.2017 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Трех человек спасли на пожаре дежурившие сотрудники патрульно-постовой службы, во время обхода домов они заметили задымление и вызвали спасателей.

Инцидент произошел накануне вечером, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, они увидели дым, который шел из открытой входной двери кирпичного жилого дома. В одной из комнат горели постельные принадлежности.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, уточнили в ОУМЧС.

Как выяснилось, милиционеры после того, как обнаружили задымление, обследовали дом. Они нашли спящего хозяина 55 лет и еще двух гостей, которые также спали. Правоохранители разбудили их и вывели на улицу. Только после того, как обитатели дома оказались в безопасности, сотрудники ППС вызвали спасателей.

В МЧС уточнили, что в результате пожара повреждены постельные принадлежности в жилой комнате. Причина пожара устанавливается.

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Читайте также:

Отец и сын погибли на пожаре из-за неосторожности при курении>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 158
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До приезда спасателей уснувшего хозяина и двух его гостей вывели из горящего дома сотрудники патрульно-постовой службы, обнаружившие пожар.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смертельное ДТП на Ванеева: комментарий СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика