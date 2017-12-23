Покурили и уснули: трех человек спасли милиционеры на пожаре в Рогачеве

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Трех человек спасли на пожаре дежурившие сотрудники патрульно-постовой службы, во время обхода домов они заметили задымление и вызвали спасателей.

Инцидент произошел накануне вечером, рассказали в управлении МЧС по Гомельской области.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, они увидели дым, который шел из открытой входной двери кирпичного жилого дома. В одной из комнат горели постельные принадлежности.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, уточнили в ОУМЧС.

Как выяснилось, милиционеры после того, как обнаружили задымление, обследовали дом. Они нашли спящего хозяина 55 лет и еще двух гостей, которые также спали. Правоохранители разбудили их и вывели на улицу. Только после того, как обитатели дома оказались в безопасности, сотрудники ППС вызвали спасателей.

В МЧС уточнили, что в результате пожара повреждены постельные принадлежности в жилой комнате. Причина пожара устанавливается.

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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