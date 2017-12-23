Пожар в Лондонском зоопарке: погибла трубкозуб, пропали четыре суриката

В Лондонском зоопарке 23 декабря произошел пожар. В результате пожар погибла трубкозуб по кличке Миша и пропали четыре суриката. Пострадали и несколько сотрудников, сообщает Би-би-си .



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Пожар начался рано утром. Возгорание произошло в одной из секций зоопарка, затем огонь распространился на соседние магазин и кафе.













Тушить огонь прибыли 10 пожарных машин и 70 спасателей. Сотрудники зоопарка эвакуировали животных ближайших к очагу вольеров на безопасное расстояние.

В результате пожара четверо сотрудников отравились угарным газом, двое получили травмы. Один человек госпитализирован.

Как сообщила пресс-служба зоопарка, погибла девятилетний трубкозуб по кличке Миша и пропали четыре суриката.



Трубкозуб по кличке Миша погибл во время пожара

Огонь удалось локализовать, сейчас зоопарк закрыт на неопределенное время.













Причины пожара устанавливаются.