В зоопарке Лондона произошел пожар: есть пострадавшие

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Возгорание вспыхнуло в субботу в кафе, расположенном на территории лондонского зоопарка, сообщила пожарная служба столицы Великобритании.

Огонь охватил кафе и магазин зоопарка. На месте происшествия работали более 70 пожарных и около десяти машин спасателей. Причина возникновения возгорания пока не установлена.

Рядом с местом пожара расположена зона контактного зоопарка. По данным СМИ, в огне погибла трубкозуб Миша, а также пропали четыре суриката.

Misha the aardvark has died in the fire at London zoo. This is horrible. A picture of her with her best friend Kiyo in happier times. RIP Misha pic.twitter.com/amPIjhS6pR — Felicity Morse (@FelicityMorse) December 23, 2017

​Пожарные сообщили, что зоопарк в Лондоне будет закрыт в течение всего дня. Неизвестно, откроют ли его в воскресенье.

По последним данным, медики оказали помощь восьми пострадавшим при пожаре. Шесть из них получили отравление угарным газом, еще двое – небольшие травмы. Один человек был госпитализирован.