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В зоопарке Лондона произошел пожар: есть пострадавшие
23.12.2017 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Возгорание вспыхнуло в субботу в кафе, расположенном на территории лондонского зоопарка, сообщила пожарная служба столицы Великобритании.
Огонь охватил кафе и магазин зоопарка. На месте происшествия работали более 70 пожарных и около десяти машин спасателей. Причина возникновения возгорания пока не установлена.
Рядом с местом пожара расположена зона контактного зоопарка. По данным СМИ, в огне погибла трубкозуб Миша, а также пропали четыре суриката.
Пожарные сообщили, что зоопарк в Лондоне будет закрыт в течение всего дня. Неизвестно, откроют ли его в воскресенье.
По последним данным, медики оказали помощь восьми пострадавшим при пожаре. Шесть из них получили отравление угарным газом, еще двое – небольшие травмы. Один человек был госпитализирован.
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Из-за пожара, в результате которого пострадали восемь человек, лондонский зоопарк закрыли.
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