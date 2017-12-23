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В зоопарке Лондона произошел пожар: есть пострадавшие

23.12.2017 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Возгорание вспыхнуло в субботу в кафе, расположенном на территории лондонского зоопарка, сообщила пожарная служба столицы Великобритании.

Огонь охватил кафе и магазин зоопарка. На месте происшествия работали более 70 пожарных и около десяти машин спасателей. Причина возникновения возгорания пока не установлена.

Рядом с местом пожара расположена зона контактного зоопарка. По данным СМИ, в огне погибла трубкозуб Миша, а также пропали четыре суриката.

​Пожарные сообщили, что зоопарк в Лондоне будет закрыт в течение всего дня. Неизвестно, откроют ли его в воскресенье.

По последним данным, медики оказали помощь восьми пострадавшим при пожаре. Шесть из них получили отравление угарным газом, еще двое – небольшие травмы. Один человек был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за пожара, в результате которого пострадали восемь человек, лондонский зоопарк закрыли.

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Пожар в Лондонском зоопарке: погибла трубкозуб, пропали четыре суриката
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