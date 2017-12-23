Тонувших рыбаков в Докшицком районе спасли сотрудники МЧС

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Двух тонувших рыбаков на озере Ольшица в Докшицком районе спасли сотрудники подразделения МЧС Лепельского районного отдела по ЧС.

Инцидент произошел днем в субботу недалеко от деревни Осетище. О тонувших рыбаках спасателям рассказал очевидец. Выяснилось, что мужчины находились в воде на расстоянии 400 метров от берега озера.

Первым был извлечен из воды 46-летний минчанин, затем спасатели вытащили второго пострадавшего – 64-летнего жителя Полоцка. Мужчину госпитализировали в Докшицкую районную больницу с предварительным диагнозом общее переохлаждении организма.

В Витебском областном управлении МЧС подчеркнули, что в месте, где были спасены рыбаки, толщина льда достигает всего 4-5 сантиметров.



© Фото: Витебское ОУМЧС Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, тонувших на озере Ольшица в районе деревни Осетище

Спасатели напоминают, что выходить на неустоявшийся тонкий лед опасно. Кроме того, с 22 декабря в Витебской области действует запрет выхода на лед , если его толщина не достигла 7 сантиметров.

"Уважаемые любители зимней рыбалки! Задумайтесь о последствиях выхода на тонкий лед, вспомните о своих близких и родных. Всего на секунду поставьте на чашу весов ваш улов и собственную жизнь и подумайте, что дороже?! Будьте благоразумны! Берегите свою жизнь!" – призвали в МЧС.