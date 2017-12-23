Пожар в торговом центре на Филиппинах: у десятков людей нет шанса выжить

МИНСК, 24 дек — Sputnik. На Филиппинах, застигнутых на днях тропическим штормом, произошло еще одно масштабное ЧП. На юге Филиппин в городе Давао несколько десятков человек оказались заперты в помещениях одного из торговых центров, сообщают мировые СМИ.

Many feared dead in Philippines mall fire https://t.co/ykkXJ3PfyT — BBC News (World) (@BBCWorld) 23 декабря 2017 г.

​По данным местных властей, пропавшими без вести считаются не менее 25 человек —их точное количество не установлено.

Возгорание случилось в ночь с пятницы на субботу на третьем этаже здания. Огонь отрезал от выхода находившихся там сотрудников. Борьба с пожаром продолжается в воскресенье. Шансы на выживание людей на данный момент оценивают как минимальные.

На место инцидента прибыл президент Филиппин Родриго Дутерте. Он проводит встречи с семьями тех, кто пока еще назван как пропавший без вести.