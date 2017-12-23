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Пожар в торговом центре на Филиппинах: у десятков людей нет шанса выжить
24.12.2017 08:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. На Филиппинах, застигнутых на днях тропическим штормом, произошло еще одно масштабное ЧП. На юге Филиппин в городе Давао несколько десятков человек оказались заперты в помещениях одного из торговых центров, сообщают мировые СМИ.
По данным местных властей, пропавшими без вести считаются не менее 25 человек —их точное количество не установлено.
Возгорание случилось в ночь с пятницы на субботу на третьем этаже здания. Огонь отрезал от выхода находившихся там сотрудников. Борьба с пожаром продолжается в воскресенье. Шансы на выживание людей на данный момент оценивают как минимальные.
На место инцидента прибыл президент Филиппин Родриго Дутерте. Он проводит встречи с семьями тех, кто пока еще назван как пропавший без вести.
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Архив (ЧП)
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