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Мужчина погиб в горящем гараже в Берестовицком районе
24.12.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют причины пожара в гараже в агрогородке Пограничный Берестовицкого района Гродненской области, на котором погиб мужчина, сообщили в МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Сообщение о пожаре о пожаре в четырехсекционном кирпичном блоке гаражей поступило в19:09 в минувшую субботу.
"В горящем гараже погиб местный житель, который ремонтировал автомобиль", — сообщили Sputnik в воскресенье в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожен находившийся в гараже легковой автомобиль, закопчены стены, потолок. Причина возгорания устанавливается.
По данным МЧС, всего за минувшую субботу на пожарах в стране погибли 6 человек, 1 спасен. 23 декабря в различных регионах Беларуси произошли 24 чрезвычайных ситуации техногенного характера, уничтожено 1 строение, 1 единица техники, повреждены 16 строений и 6 единиц техники.
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За минувшую субботу в Беларуси на пожарах погибли шесть человек, одного удалось спасти.
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