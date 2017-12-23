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Мужчина погиб в горящем гараже в Берестовицком районе

24.12.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют причины пожара в гараже в агрогородке Пограничный Берестовицкого района Гродненской области, на котором погиб мужчина, сообщили в МЧС.

Мужчина погиб в горящем гараже в Берестовицком районе
© Фото: МЧС Беларуси
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Сообщение о пожаре о пожаре в четырехсекционном кирпичном блоке гаражей поступило в19:09 в минувшую субботу.

"В горящем гараже погиб местный житель, который ремонтировал автомобиль", — сообщили Sputnik  в воскресенье в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожен находившийся в гараже легковой автомобиль, закопчены стены, потолок. Причина возгорания устанавливается.

По данным МЧС, всего за минувшую субботу на пожарах в стране погибли 6 человек, 1 спасен. 23 декабря в различных регионах Беларуси произошли 24 чрезвычайных ситуации техногенного характера, уничтожено 1 строение, 1 единица техники, повреждены 16 строений и 6 единиц техники.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшую субботу в Беларуси на пожарах погибли шесть человек, одного удалось спасти.

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