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В Докшицком районе спасли двух рыбаков. Их не остановил ни тонкий лед, ни запрет на его выход
Инцидент произошел днем 23 декабря на озере Ольшица возле деревни Осетище Докшицкого района,
Рыбаки — 46-летний минчанин и 64-летний полочанин — тонули практически в полукилометре от берега. Спасатели достали их с помощью спецснаряжения. Старший мужчина получил переохлаждение организма, его госпитализировали в больницу в Докшицах.
В месте, где находились рыбаки, толщина льда составляла 4−5 см. Напомним, на водоемах области запрещен выход на лед, если его толщина не достигла 7 см.
Первыми жертвами льда в области на этой неделе стали
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Рыбаки - 46-летний минчанин и 64-летний полочанин - находились практически в полукиметре от берега.
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Архив (ЧП)
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