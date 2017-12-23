﻿ В Докшицком районе спасли двух рыбаков. Их не остановил ни тонкий лед, ни запрет на его выход. 21.by
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В Докшицком районе спасли двух рыбаков. Их не остановил ни тонкий лед, ни запрет на его выход

24.12.2017 10:17 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел днем 23 декабря на озере Ольшица возле деревни Осетище Докшицкого района, сообщает МЧС.

Рыбаки — 46-летний минчанин и 64-летний полочанин — тонули практически в полукилометре от берега. Спасатели достали их с помощью спецснаряжения. Старший мужчина получил переохлаждение организма, его госпитализировали в больницу в Докшицах.

В месте, где находились рыбаки, толщина льда составляла 4−5 см. Напомним, на водоемах области запрещен выход на лед, если его толщина не достигла 7 см.

Первыми жертвами льда в области на этой неделе стали двое рыбаков, утонувших на озерах в Витебском и Шумилинском районах. За прошлый зимне-осенний сезон в Беларуси погибли более 30 рыбаков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Рыбаки - 46-летний минчанин и 64-летний полочанин - находились практически в полукиметре от берега.

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