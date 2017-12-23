В Докшицком районе спасли двух рыбаков. Их не остановил ни тонкий лед, ни запрет на его выход

Инцидент произошел днем 23 декабря на озере Ольшица возле деревни Осетище Докшицкого района, сообщает МЧС.

Рыбаки — 46-летний минчанин и 64-летний полочанин — тонули практически в полукилометре от берега. Спасатели достали их с помощью спецснаряжения. Старший мужчина получил переохлаждение организма, его госпитализировали в больницу в Докшицах.

В месте, где находились рыбаки, толщина льда составляла 4−5 см. Напомним, на водоемах области запрещен выход на лед, если его толщина не достигла 7 см.

Первыми жертвами льда в области на этой неделе стали двое рыбаков , утонувших на озерах в Витебском и Шумилинском районах. За прошлый зимне-осенний сезон в Беларуси погибли более 30 рыбаков.