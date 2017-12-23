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Датский наркодилер перепутал такси и полицейское авто
24.12.2017 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек Sputnik. Наркодилер по ошибке сел вместо такси в полицейский автомобиль в центр Копенгагена, сообщили местные СМИ.
© Sputnik/ / ГТК Беларуси
Об этом курьезном случае говорится в сообщении полиции в Twitter.
"Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в автомобиле полиции", — говорится в сообщении полиции.
Полицейские отметили, что мужчина очень торополся домой с партией конопли.
Всего у наркодилера было обнаружено при себе около 1 тысячи доз легкого наркотика.
В ряде стран Европы легализованы легкие наркотики, в некоторых европейских странах за наличие при себе менее 5 граммов марихуаны к ответственности не привлекают.
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О курьезном случае произошедшем в столице Дании, сообщили в соцсетях сами полицейские.
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