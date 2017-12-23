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Более 50 военных пострадали от молнии в Колумбии
24.12.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Около 60 военнослужащих получили травмы в результате удара молнии по лагерю в городе Попаян в Колумбии, сообщают местные СМИ.
Военнослужащие готовились к торжественным мероприятиям, когда в них попала молния.
По данным Вооруженных сил этой страны, часть военных получили ожоги, у некоторых возникли проблемы со слухом, все они были срочно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана помощь.
В официальном твитере ВС Колумбии опубликовано сообщение.
"Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им".
Медики классифицируют последствия от удара молнии как электротравму.
Поражение молнией может вызывать ожоги, потерю сознания, потерю слуха, галлюцинации, останову сердца.
Согласно статистике, у почти 50% пострадавших от прямого попадания молнии диагностируют серьезные проблемы слуха и зрения.
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Военные говорились к торжественным мероприятиям, когда в них попал разряд молнии, многих ожоги и потеря слуха.
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