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Более 50 военных пострадали от молнии в Колумбии

24.12.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Около 60 военнослужащих получили травмы в результате удара молнии по лагерю в городе Попаян в Колумбии, сообщают местные СМИ.

Военнослужащие готовились к торжественным мероприятиям, когда в них попала молния.

По данным Вооруженных сил этой страны, часть военных получили ожоги, у некоторых возникли проблемы со слухом, все они были срочно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана помощь.

В официальном твитере ВС Колумбии опубликовано сообщение.

​"Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им".

Медики классифицируют последствия от удара молнии как электротравму.

Поражение молнией может вызывать ожоги, потерю сознания, потерю слуха, галлюцинации, останову сердца.

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Согласно статистике, у почти 50% пострадавших от прямого попадания молнии диагностируют серьезные проблемы слуха и зрения.

 
Теги: Минск
 
 
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Военные говорились к торжественным мероприятиям, когда в них попал разряд молнии, многих ожоги и потеря слуха.

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