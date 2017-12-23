Более 50 военных пострадали от молнии в Колумбии

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Около 60 военнослужащих получили травмы в результате удара молнии по лагерю в городе Попаян в Колумбии, сообщают местные СМИ.

Военнослужащие готовились к торжественным мероприятиям, когда в них попала молния.

По данным Вооруженных сил этой страны, часть военных получили ожоги, у некоторых возникли проблемы со слухом, все они были срочно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана помощь.

В официальном твитере ВС Колумбии опубликовано сообщение.

Elevamos oraciones y esperamos la pronta recuperación de nuestros soldados de @Ejercito_Div3 , que resultaron afectados por descarga eléctrica natural (rayo seco), en Cantón Militar de Popayán. Todo nuestro apoyo para ellos y sus familias. — Mayor General Gómez (@COMANDANTE_EJC) 24 декабря 2017 г.

​"Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им".

Медики классифицируют последствия от удара молнии как электротравму.

Поражение молнией может вызывать ожоги, потерю сознания, потерю слуха, галлюцинации, останову сердца.

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Согласно статистике, у почти 50% пострадавших от прямого попадания молнии диагностируют серьезные проблемы слуха и зрения.