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Тело девушки нашли в сумке в лесном массиве Новосибирска

24.12.2017 17:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Полицейские обнаружили тело пропавшей 19-летней девушки в лесном массиве в Новосибирске, обстоятельства ее гибели устанавливаются, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Родственники девушки 21 декабря обратились к правоохранителям с заявлением об утрате с ней связи. По словам отца, с утра пропавшая отправилась на учебу, но домой к вечеру не пришла, а ее телефон был отключен.

Тело девушки нашли в сумке в лесном массиве Новосибирска
© Sputnik / Виктор Толочко
Пропавшая девушка из Мяделя найдена погибшей в Минске

После того, как поступило заявление, сотрудники полиции начали поиски пропавшей.

"Сегодня около 14 часов 30 минут тело девушки было обнаружено сотрудниками полиции в лесном массиве, расположенном вблизи одного из домов по ул. Софийская в Советском районе г. Новосибирска", — сообщили в субботу в управлении СК РФ.

По предварительной информации, девушка была изнасилована и задушена. В настоящее время идут поиски подозреваемого в убийстве, преступление еще не раскрыто. Сотрудники полиции также устанавливают очевидцев произошедшего.

Ряд СМИ цитирует отца убитой Приходько, который говорил о том, что его дочь хотела устроиться на работу "в коттедж гувернанткой".

Также, по данным российской прессы, в свое время девушка искала себе богатого спонсора через специальный сайт, на котором до сих пор висит ее анкета.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, злоумышленник изнасиловал девушку, а потом задушил ее.

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