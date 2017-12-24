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Мясо разделанного кабанчика украли у жителя Оршанского района

24.12.2017 18:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Сотрудники милиции задержали неработающего жителя Оршанского района, который подозревается в краже из дома односельчанина мяса и закаток, сообщило издание "Народныя навіны Віцебска".

Мясо разделанного кабанчика украли у жителя Оршанского района
© Pixabay
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Пенсионер более полугода откармливал кабанчика и решил заколоть накануне новогодних праздников. Помочь разделывать тушу он пригласил неработающего местного жителя.

"После того, как работы были закончены, он отблагодарил помощника деньгами и мясом. А сам срочно уехал в Оршу", — пишет издание.

Когда вернулся домой, увидел, что замок взломан, а из холодильника исчезло мясо. Кроме того, из погреба украли банки с консервированными овощами.

Пенсионер обратился в милицию, была сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошел кинолог со служебным псом Хардом. Именно собака привела оперативников к дому, где злоумышленник спрятал мясо.

Ранее судимого 54-летнего безработного, помогавшего пенсионеру разбирать тушу, а потом обокравшего старика, задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, он водворен в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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На место, где злоумышленник спрятал уворованные куски свеженины, милицию привела служебная собака по кличке Хард.

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