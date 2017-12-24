Мясо разделанного кабанчика украли у жителя Оршанского района

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Сотрудники милиции задержали неработающего жителя Оршанского района, который подозревается в краже из дома односельчанина мяса и закаток, сообщило издание "Народныя навіны Віцебска" .



© Pixabay Лесники во время заготовки дров украли из рыбхоза 360 кг рыбы

Пенсионер более полугода откармливал кабанчика и решил заколоть накануне новогодних праздников. Помочь разделывать тушу он пригласил неработающего местного жителя.

"После того, как работы были закончены, он отблагодарил помощника деньгами и мясом. А сам срочно уехал в Оршу", — пишет издание.

Когда вернулся домой, увидел, что замок взломан, а из холодильника исчезло мясо. Кроме того, из погреба украли банки с консервированными овощами.

Пенсионер обратился в милицию, была сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошел кинолог со служебным псом Хардом. Именно собака привела оперативников к дому, где злоумышленник спрятал мясо.

Ранее судимого 54-летнего безработного, помогавшего пенсионеру разбирать тушу, а потом обокравшего старика, задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, он водворен в СИЗО.