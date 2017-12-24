ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кровавая резня в США: мужчина с мачете ранил прохожих

24.12.2017 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на прохожих в районе Канога-Парк, Лос-Анджелес, штат Калифорния (США), сообщают американские СМИ.

Лицо злоумышленника, который напал на прохожих и ранил по меньшей мере девять человек, скрывал противогаз.

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили как минимум девять прохожих, сообщается о гибели одного человека. Также СМИ сообщают неофициальную информацию о том, что мужчина с мачете скончался в клинике от полученного во время задержания огнестрельного ранения.

Очевидцы происходившего вызвали полицию, сотрудники ближайшего отделения которой прибыли незамедлительно.

Также сообщается, что мужчина в противогазе и с  мачете выбежал на улицу из здания, где произошла какая-то ссора. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, опрашивает свидетелей, устанавливает личность нападавшего.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, опрашивает свидетелей, устанавливает личность нападавшего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мясо разделанного кабанчика украли у жителя Оршанского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика