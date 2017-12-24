Кровавая резня в США: мужчина с мачете ранил прохожих

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на прохожих в районе Канога-Парк, Лос-Анджелес, штат Калифорния (США), сообщают американские СМИ.

Лицо злоумышленника, который напал на прохожих и ранил по меньшей мере девять человек, скрывал противогаз.

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили как минимум девять прохожих, сообщается о гибели одного человека. Также СМИ сообщают неофициальную информацию о том, что мужчина с мачете скончался в клинике от полученного во время задержания огнестрельного ранения.

Очевидцы происходившего вызвали полицию, сотрудники ближайшего отделения которой прибыли незамедлительно.

Также сообщается, что мужчина в противогазе и с мачете выбежал на улицу из здания, где произошла какая-то ссора. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, опрашивает свидетелей, устанавливает личность нападавшего.