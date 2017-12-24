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Небольшой самолет разбился туманным утром в США
24.12.2017 22:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Крушение двухмоторного самолета произошло в аэропорту Бартау американского штата Флорида, передает телеканал
Трагедия произошла утром в воскресенье. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. В результате крушения погибли четыре человека.
На месте происшествия работают специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Пока неизвестно, что стало причиной крушения самолета. Но, по данным синоптиков, в момент происшествия в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за густого тумана.
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В результате крушения самолета погибли четыре человека, причины произошедшего устанавливают специалисты.
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