Небольшой самолет разбился туманным утром в США

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Крушение двухмоторного самолета произошло в аэропорту Бартау американского штата Флорида, передает телеканал WFLA со ссылкой на местных властей.

Трагедия произошла утром в воскресенье. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. В результате крушения погибли четыре человека.

Four people dead after twin-engine plane crashes at Florida airport on Christmas Eve in 'heavy fog' https://t.co/5aaZAXE1zV pic.twitter.com/ig4A8p4ecy — Daily Mail US (@DailyMail) December 24, 2017

​На месте происшествия работают специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Пока неизвестно, что стало причиной крушения самолета. Но, по данным синоптиков, в момент происшествия в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за густого тумана.