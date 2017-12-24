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Трагедия на Рождество: новые подробности крушения самолета во Флориде
25.12.2017 08:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. В результате крушения самолета Cessna 340 возле города Тампа во Флориде погибли пять человек, четверо из них были родственниками.
© REUTERS/ Omar Sobhani
В числе погибших: 70-летний пилот Джон Шеннон, две его дочери Оливия и Виктория, муж Виктории — Питер Вортингтон и друг семьи Криста Клейтон. Оливия и Питер еще учились, Виктория и Криста преподавали.
Трагедия произошла из-за густого тумана: самолет потерпел крушение в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта, находящегося на месте бывшей базы ВВС США, и загорелся, никто из находившихся на борту не выжил. В момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
По словам местного шерифа Греди Джадда, у них "не было шансов выжить".
"Это трагедия в любой день недели. В канун Рождества это еще большая трагедия", — отметил представитель местной власти. И призвал всех молиться за семьи погибших.
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Число жертв крушения самолета увеличилось, у находившихся на борту членов одной семьи не было шансов выжить.
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