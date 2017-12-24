Четыре человека стали жертвами взрыва в Афганистане

МИНСК, 25 дек — Sputnik. В понедельник утром смертник подорвался возле КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак в столице Афганистана Кабуле.



© REUTERS/ Omar Sobhani Одного из главарей "Талибана" уничтожили в Афганистане

Жертвами взрыва стали четыре человека, еще трое получили ранения.

Накануне национальное управление безопасности Афганистана отчиталось, что в стране за сутки удалось задержать 28 человек, подозреваемых в причастности к деятельность террористов. В ходе операций по всей территории Афганистана, также были изъяты 30 кг взрывчатых веществ и 37 детонаторов для самодельных взрывных устройств и противопехотных мин.

В ходе операции по зачистке с задействованием авиации, начатой армейским корпусом Тандер 203, в районе Сайед Абад в провинции Вардак 24 декабря были уничтожены 15 боевиков, в том числе один из полевых командиров. уничтоженные экстремисты ответственны за повреждение высоковольтной линии электропередач Арганди-Газни, которая идет из Туркменистана.

В этот же день прогремел взрыв в южной афганской провинции Гильменд, где активно действуют боевики движения Талибан. Жертвами стали 7 представителей гражданского населения, трое получили ранение.