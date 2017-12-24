Штаб-квартиру СДПГ в Берлине протаранил автомобиль

В штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине вечером 24 декабря, в канун Рождества по Григорианскому календарю, врезался легковой автомобиль. Его водитель в результате инцидента получил травмы и был госпитализирован, подтвердил представитель берлинской полиции утром 25 декабря.



Фото: DW

Через несколько часов после случившегося 58-летний водитель заявил следователю, что хотел покончить жизнь самоубийством. Согласно предварительным данным, автомобиль протаранил вестибюль дома имени Вилли Брандта (Willy-Brandt-Haus).

Поскольку в автомобиле подозреваемого были обнаружены канистры с бензином и зажигательная смесь, полиция возбудила дело по статье «поджог при отягчающих обстоятельствах». О том, проходило ли в штаб-квартире СДПГ какое-либо мероприятие накануне вечером, не сообщается.