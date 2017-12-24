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"Исламское государство" заявляет об ответственности за взрыв в Кабуле

25.12.2017 10:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Ответственность за взрыв возле КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак в Кабуле взяла на себя запрещенная в ряде государств, в том числе и в России, террористическая группировка "Исламское государство".

Как ранее сообщал Sputnik, возле входа в здание национальной разведки Афганистана себя подорвал террорист-смертник.

​Первоначально власти сообщили о трех погибших в результате взрыва. Затем число жертв возросло до шести, среди них —  два сотрудника Национального директората безопасности, а также несколько женщин, проезжавших мимо на автомобиле. Еще три человека получили ранения. 

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)  также существенно нарастила свою мощь в Афганистане, по данным РФ, численность группировки превышает 10 тысяч человек. Отряды ИГ концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.

 
Теги: Минск
 
 
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Число погибших при взрыве в столице Афганистана возросло до шести человек, еще трое получили ранения.

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