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"Исламское государство" заявляет об ответственности за взрыв в Кабуле
25.12.2017 10:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Ответственность за взрыв возле КПП Национального директората безопасности на площади Абдул Хак в Кабуле взяла на себя запрещенная в ряде государств, в том числе и в России, террористическая группировка "Исламское государство".
Как ранее сообщал Sputnik, возле входа в здание национальной разведки Афганистана себя подорвал террорист-смертник.
Первоначально власти сообщили о трех погибших в результате взрыва. Затем число жертв возросло до шести, среди них — два сотрудника Национального директората безопасности, а также несколько женщин, проезжавших мимо на автомобиле. Еще три человека получили ранения.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) также существенно нарастила свою мощь в Афганистане, по данным РФ, численность группировки превышает 10 тысяч человек. Отряды ИГ концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.
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Число погибших при взрыве в столице Афганистана возросло до шести человек, еще трое получили ранения.
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