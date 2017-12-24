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Из-за тайфуна во Вьетнаме эвакуируют более 650 тысяч человек

25.12.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Из-за приближающегося к побережью Вьетнама тайфуна "Тембин", в результате которого на Филиппинах пострадали более 230 человек, эвакуировано уже более 650 тысяч человек, основной удар стихии ожидается ближе к вечеру.

Из-за тайфуна во Вьетнаме эвакуируют более 650 тысяч человек
© REUTERS/ @SINITSYN_NIKITA/via REUTERS
Тайфун унес жизни более десяти человек в центральном Вьетнаме

Тропический ураган находился в 330 километров от вьетнамского архипелага Кондао и направлялся к южному побережью полуострова со скоростью около 25 километров в час. Метеорологи сообщили, что в центре шторма скорость ветра составляла 135 километров в час. Предположительно, основной удар урагана придется на несколько прибережных провинций — от Бариа-Вунгтау до Камау.

Власти Вьетнама настояли на масштабной эвакуации людей из регионов, где будет бушевать стихия. В данный момент продолжается эвакуация, свои дома покинут около 650 тысяч человек. В южных районах страны закрылись все учебные заведения.

Метеорологи опасаются не зря, поскольку только по официальным данным с начала 2017 года во Вьетнаме из-за стихийных бедствий погибли и пропали без вести 390 человек, пострадавшими признаны более 650 граждан. По оценкам экспертов, материальный ущерб от тайфунов составил уже около 2,5 миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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"Тембин" станет уже 16-м штормом, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам.

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