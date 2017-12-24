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В Гомельской области штормовой ветер повалил новогодние ели
Жертвами сильного ветра в Калинковичах и поселке Октябрьский Гомельской области стали новогодние ели. Об этом
Инциденты произошли 24 декабря. В Калинковичах на площади перед ТД «Березка» ветер повалил на бок лесную красавицу.
Жертвой стихии стала и елка в Октябрьском.
К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.
Напомним, оранжевый уровень опасности
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