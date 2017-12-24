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В Гомельской области штормовой ветер повалил новогодние ели

25.12.2017 13:48 — ЧП | Tut.by  
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Жертвами сильного ветра в Калинковичах и поселке Октябрьский Гомельской области стали новогодние ели. Об этом сообщает портал «Сильные новости».

Инциденты произошли 24 декабря. В Калинковичах на площади перед ТД «Березка» ветер повалил на бок лесную красавицу.


Жертвой стихии стала и елка в Октябрьском.


К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Напомним, оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и 25 декабря из-за ожидаемого по юго-западу республики усиления ветра порывами до 15−20 м/с.

 
 
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