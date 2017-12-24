В Гомельской области штормовой ветер повалил новогодние ели

Жертвами сильного ветра в Калинковичах и поселке Октябрьский Гомельской области стали новогодние ели. Об этом сообщает портал «Сильные новости».

Инциденты произошли 24 декабря. В Калинковичах на площади перед ТД «Березка» ветер повалил на бок лесную красавицу.





Жертвой стихии стала и елка в Октябрьском.





К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Напомним, оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси и 25 декабря из-за ожидаемого по юго-западу республики усиления ветра порывами до 15−20 м/с.