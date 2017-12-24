Скандал в сочельник: активистки Femen оголились перед Папой Римским

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Активистки движения Femen провели "голую" акцию накануне рождественской слуюжбы Папы Римского Франциска в Ватикане.

Девушки в виде Девы Марии оголили грудь на фоне сцены рождественского вертепа прямо на площади Святого Петра. На их животах черной краской были сделаны надписи "Насилуемые церковью".

В организации пояснили, что акция посвящена жертвам насилия, которые вынуждены скрывать, что пострадали. Активистки выступили и против церковного запрета на аборты, которое также можно рассматривать как акт насилия.

"В то время как Мария сегодня выступает против насилия и нападок на женщин со стороны католической церкви, аборт по-прежнему является незаконным в 20 странах мира и сильно ограничен в десятках других. Дева Мария напоминает нам, что мы больше не живем в архаичные времена, а женщины — законные владельцы своих тел", — говорится в заявлении Femen.

Помимо этого, движение Femen с помощью "рождественского" раздевания в Ватикане рассчитывает привлечь внимание к случаям сексуального насилия среди представителей католического духовенства.