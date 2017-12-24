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Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие
25.12.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. На Можайском шоссе в Москве пассажирский автобус врезался в толпу и съехал в подземный переход, по предварительной информации погибли 5 человек.
ДТП случилось рядом со станцией метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте. Рассматриваются две версии крупного ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.
По неподтвержденной информации, в результате инцидента четыре человека погибли, еще пятнадцать получили различные травмы.
На месте происшествия работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.
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Три вертолета московского авиационного центра вылетели на место ЧП на западе Москвы, где автобус съехал в переход.
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