Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие

МИНСК, 25 дек — Sputnik. На Можайском шоссе в Москве пассажирский автобус врезался в толпу и съехал в подземный переход, по предварительной информации погибли 5 человек.

ДТП случилось рядом со станцией метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте. Рассматриваются две версии крупного ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.

По неподтвержденной информации, в результате инцидента четыре человека погибли, еще пятнадцать получили различные травмы.

На месте происшествия работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.