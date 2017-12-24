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Маршрутка с пассажирами разбилась на трассе под Мозырем

25.12.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в ДТП в Мозырском районе из-за уснувшего за рулем водителя, сообщил ресурс "Сильные новости".

Авария произошла в понедельник на автодороге М10 "Гомель – Мозырь" вблизи населенного пункта Защебье.

Сообщается, что микроавтобус, принадлежащий одной из транспортных фирм Гомеля, вылетел в кювет и врезался в дерево.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства во время движения по дороге уснул за рулем.

В ДТП ранения получили два человека: одна пассажирка получила незначительную травму лица, водитель микроавтобуса пострадал сильнее – он был доставлен для оказания помощи в больницу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства во время движения по дороге уснул за рулем.

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