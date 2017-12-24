Маршрутка с пассажирами разбилась на трассе под Мозырем

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в ДТП в Мозырском районе из-за уснувшего за рулем водителя, сообщил ресурс " Сильные новости ".

Авария произошла в понедельник на автодороге М10 "Гомель – Мозырь" вблизи населенного пункта Защебье.

Сообщается, что микроавтобус, принадлежащий одной из транспортных фирм Гомеля, вылетел в кювет и врезался в дерево.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства во время движения по дороге уснул за рулем.

В ДТП ранения получили два человека: одна пассажирка получила незначительную травму лица, водитель микроавтобуса пострадал сильнее – он был доставлен для оказания помощи в больницу.