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Маршрутка с пассажирами разбилась на трассе под Мозырем
25.12.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в ДТП в Мозырском районе из-за уснувшего за рулем водителя, сообщил ресурс "
Авария произошла в понедельник на автодороге М10 "Гомель – Мозырь" вблизи населенного пункта Защебье.
Сообщается, что микроавтобус, принадлежащий одной из транспортных фирм Гомеля, вылетел в кювет и врезался в дерево.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства во время движения по дороге уснул за рулем.
В ДТП ранения получили два человека: одна пассажирка получила незначительную травму лица, водитель микроавтобуса пострадал сильнее – он был доставлен для оказания помощи в больницу.
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По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства во время движения по дороге уснул за рулем.
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