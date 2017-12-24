|
Автомобилистам в Гродно на АЗС в Гродно заливали дизель вместо бензина
25.12.2017 16:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. На одной из АЗС сети "Белоруснефть" в Гродно произошел казус, который может дорого обойтись автомобилистам: вместо 95-го бензина в баки их авто на протяжении нескольких часов заливали дизельное топливо, об этом сообщил информационный портал
© Sputnik / Виктор Толочко
Многие авто заглохли недалеко от заправки, некоторые люди, несмотря на странное "поведение" машин, выехали на трассу и остановились уже там. По предварительной информации пострадали более 25 автомобилистов.
"Я приехала на заправку в 14:50. Заправившись 95-м бензином из нужного мне пистолета, я отъехала. Проехала метров 100 в направлении выезда и поняла, что ехать машина отказывается. Приблизительно в четырехстах метрах находилась автостоянка, куда я с трудом, но доехала", – приводит интернет-ресурс слова пострадавшего водителя Натальи.
По словам девушки, ее предположение о том, что остановка вызвана проблемами с топливом, сотрудники АЗС отвергли: "Все действия были произведены правильно. Вы поставили 95-й "пистолет", мы вам залили бензин".
Однако вечером с мужем Натальи связались сотрудники ГАИ и подтвердили, что на заправке перепутали цистерны и вместо 95-го бензина залили дизтопливо. На АЗС все пострадавшим пообещали компенсировать ущерб после обслуживания на СТО, на которую попали большинство авто с неправильно залитым топливом.
Нужно отметить, что всем пострадавшим автомобилям необходимо обследовать и прочистить топливную систему, что может обойтись недешево.
На АЗС признали вину сотрудников и подтвердили, что вместо бензина в тот день заливали дизельное топливо. В ПО "Белоруснефть" сообщили, что причина произошедшего пока выясняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате большинство авто заглохли в нескольких сотнях метров от злополучной заправки, а некоторые успели выехать и остановиться на трассе.
|
Архив (ЧП)
Комментарии