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Количество жертв шторма на Филиппинах достигло 240 человек

25.12.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Жертвами наводнений и оползней на юге Филиппин, которые были вызваны тропическим штормом, уже достигло 240 человек, сообщило со ссылкой на местные власти издание Manila Times.

Количество жертв шторма на Филиппинах достигло 240 человек
© REUTERS/
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Ранее власти страны проинформировали, что в результате разрушительного шторма погибли как минимум 200 человек.

По данным издания, в настоящее время филиппинские спасатели занимаются поисками более 100 пропавших без вести. После шторма в убежищах остаются 52 тысяч жителей крупнейшего острова Минданао, более всего пострадавшего от стихии.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко уже направил своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями. "В Беларуси с большой печалью восприняли известие о катастрофических последствиях тропических циклонов, которые обрушились на Филиппины", – говорится в ней. Белорусский лидер пожелал потерпевшим выздоровления, а стране – возвращения к нормальной жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Александр Лукашенко уже направил своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями.

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