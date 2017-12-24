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Количество жертв шторма на Филиппинах достигло 240 человек
25.12.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Жертвами наводнений и оползней на юге Филиппин, которые были вызваны тропическим штормом, уже достигло 240 человек, сообщило со ссылкой на местные власти издание
Ранее власти страны проинформировали, что в результате разрушительного шторма погибли как минимум 200 человек.
По данным издания, в настоящее время филиппинские спасатели занимаются поисками более 100 пропавших без вести. После шторма в убежищах остаются 52 тысяч жителей крупнейшего острова Минданао, более всего пострадавшего от стихии.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси, Александр Лукашенко уже направил своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями. "В Беларуси с большой печалью восприняли известие о катастрофических последствиях тропических циклонов, которые обрушились на Филиппины", – говорится в ней. Белорусский лидер пожелал потерпевшим выздоровления, а стране – возвращения к нормальной жизни.
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Президент Александр Лукашенко уже направил своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями.
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